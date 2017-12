Retrouvailles attendues pour Tomas Dajcar

À l’exemple de plusieurs de ses coéquipiers, Tomas Dajcar compte les dodos avant de profiter de vacances bien méritées.

Dans le cas de Dajcar, cette pause qui débutera samedi lui permettra de renouer avec les membres de sa famille et ses copains.

Débarqué à Québec à la mi-août, le Tchèque de 17 ans n’a pas eu l’occasion de revoir les siens depuis.

«Nous avons encore deux matchs à jouer avant de songer aux vacances», a plaidé Dajcar, à l’issue d’une éreintante séance d’entrainement au Pavillon de la Jeunesse.

«Même si je me plais au sein de ma famille d’accueil et que l’organisation des Remparts s’occupe bien de ses joueurs, j’ai hâte de revoir mes parents et mes frères âgés de 20 et 9 ans.

«Bien sûr, je n’ai pas vu les membres de ma famille depuis quatre mois, mais on s’échange régulièrement des textos. Puis, nous faisons quelques fois par semaine des séances de Face Time (appels vidéos). Ça aide à garder le contact.»

À son retour en République tchèque, Dajcar ne pourra pas en beurrer trop épais à papa et maman sur ses performances et celles des Diables rouges. «Depuis le début de la saison, ils ont regardé tous les matchs des Remparts sur leur ordinateur. La plupart du temps, au beau milieu de la nuit en raison du décalage horaire de six heures!»

En raison de l’aller-retour au-dessus de l’Atlantique, ponctué d’escales en Allemagne, Djacar aura moins d’une dizaine de jours pour revoir son monde. «Pendant cette pause, je devrai néanmoins m’entrainer sur une base régulière. Pour un hockeyeur, dix jours sans match ou entrainement c’est très long», estime le géant de 6 pieds, 5 pouces.

Une pause bénéfique

L’entraineur en chef Philippe Boucher croit que ces retrouvailles tomberont à point pour plusieurs éléments de sa troupe.

«C’est tout un engagement qu’on demande aux jeunes européens de faire quand ils acceptent de venir jouer au sein de la Ligue canadienne. La République tchèque n’est pas à côté!

«Nous avons également plusieurs joueurs originaires des provinces de l’Atlantique au sein de notre club. Cette saison, la pause sera plus longue de quelques jours et ça fera du bien à tout le monde de passer du temps en famille», estime Philippe Boucher.

Une offre réduite coupera l’appétit

La parité au classement de la LHJMQ est telle cette saison qu’une douzaine d’équipes croient en leurs chances de cheminer longuement durant les séries éliminatoires.

Pour gagner une, voire deux rondes et accéder ainsi au carré d’as, les directeurs généraux de ces clubs aspirants cherchent actuellement à combler les lacunes au sein de leur alignement.

Sauf que les prédateurs semblent beaucoup de prédateurs que les proies intéressantes. En respect avec la loi de l’offre et la demande, les factures à acquitter risquent d’être salées, épicées, voire indigestes pour les acheteurs compulsifs.

«Effectivement, il y a beaucoup moins de joueurs disponibles sur le marché», a mentionné le directeur général des Remparts Philippe Boucher.

Craignant de vider leur banque de choix ou de sacrifier leurs meilleurs espoirs de 16 et 17 ans, certains dégés pourraient être tentés d’appuyer sur la pédale de frein. Boucher a d’ailleurs lancé un appel au réalisme.

«Nous aimons (la composition de) notre équipe et je vais chercher à l’améliorer. J’en ai d’ailleurs discuté avec Jacques (Tanguay, le président des Remparts) dimanche. Cela dit, je ne veux pas hypothéquer le futur de notre organisation. Nous travaillons depuis deux ans à rétablir l’équilibre au sein de notre alignement (représentation proportionnelle de jeunes et de vétérans). À titre d’exemple, il est hors de question de donner des choix de première ronde pour des joueurs de 20 ans», a plaidé Philippe Boucher.

En deux lignes

Pour une deuxième semaine d’affilée, l’attaquant de l’Armada de Blainville-Boisbriand Alex Barré-Boulet a été désigné le joueur par excellence de la dernière semaine dans la LHJMQ. En quatre parties, le natif de Montmagny a marqué six buts à l’aide de 18 lancers et il a également préparé trois filets de coéquipiers. Barré-Boulet trône au sommet des pointeurs de la ligue (54 points), huit devant la recrue Filip Zadina, des Mooseheads de Halifax.