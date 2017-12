PSG - Real Madrid: le choc des 8e de finale

Le Paris SG de Neymar a hérité d'un tirage très relevé avec le Real Madrid de Cristiano Ronaldo double tenant du titre, choc des 8e de finale de la Ligue des champions, selon le tirage au sort effectué lundi.

Les autres rencontres sont: Juventus-Tottenham, Bâle-Manchester City, Porto-Liverpool, Séville-Manchester United, Shakhtar-AS Rome, Chelsea-Barcelone et Bayern-Besiktas.

Les 8e de finale se disputeront les 13-14 et 20-21 février (matchs aller) et les 6-7 et 13-14 mars (matchs retour).

Le PSG et le Real s'étaient affrontés pour la dernière fois lors de la phase de groupes de C1 2015-2016. Le club espagnol l'avait emporté 1-0 à domicile et fait 0-0 à Paris.

Les Madrilènes ont remporté trois des quatre dernières éditions, mais ont terminé à la deuxième place de leur groupe, derrière Tottenham.

Le PSG s'est fait éliminer dès les 8e de finale la saison dernière, par le FC Barcelone (avec la fameuse remontada 6-1 au match retour après un match aller remporté 4 à 0 par Paris).

Le club français, qui a terminé en tête de son groupe devant le Bayern Munich, ambitionne néanmoins de figurer parmi les favoris après son mercato estival record (près de 400 millions d'euros déboursés pour attirer Neymar et Kylian Mbappé).

Parmi les cinq clubs anglais en lice (record de participants pour une nation en 8e de finale), seuls Chelsea et Tottenham ont hérité d'un tirage ardu avec le FC Barcelone de Lionel Messi et la Juventus de Paulo Dybala.

Les deux clubs de Manchester ont en revanche obtenu des adversaires largement à leur portée: le City de Pep Guardiola affrontera les Suisses de Bâle, et le United de Jose Mourinho rencontrera Séville. Liverpool s'en sort bien également avec Porto.