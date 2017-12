Nikita Scherbak ressent le soutien de l'organisation des Canadiens

Choix de premier tour des Canadiens de Montréal au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2014, Nikita Scherbak demeure encore aujourd’hui l’un des meilleurs espoirs offensifs de l’organisation.

On s’imagine bien la déception du Russe, mais aussi du CH quand une blessure à un genou subie en octobre a nécessité une chirurgie et plusieurs semaines de repos au moment où l’ailier de 21 ans alimentait à merveille l’attaque du Rocket de Laval, filiale du Tricolore dans la Ligue américaine (LAH).



«C’est frustrant, mais ça arrive, c’est du hockey, tu ne sais jamais ce qui va se passer, a-t-il philosophé lundi à l’entraînement. Je veux remercier les gens à Montréal, tout le monde a été gentil avec moi, m’a demandé comment je me sentais, je me sentais mieux grâce à ça.»



Scherbak a notamment profité du soutien de l’attaquant des Canadiens Alex Galchenyuk, un de ses grands amis.

«Il est toujours près de moi, nous sommes proches, il m’aide beaucoup avec son expérience de quelques années dans la LNH. Je suis heureux de le voir connaître du succès d’ailleurs.»

Auteur d’un but et huit aides en six matchs en début de campagne, Scherbak pourra bientôt reprendre le collier et de nouveau fabriquer des jeux pour le Rocket (ou, qui sait, pour les Canadiens?), probablement avant le temps des Fêtes, possiblement cette semaine.



«J’ai patiné quelques fois, le genou va bien. Ce n’est plus le début de la saison, les équipes s’améliorent, ce sera difficile, mais je suis enthousiaste.»