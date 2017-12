Menés par Victor Oladipo, les Pacers prospèrent

Quand les Pacers de l’Indiana ont échangé Paul George au Thunder d’Oklahoma City cet été en retour de Victor Oladipo, rares sont ceux qui disaient qu’ils avaient «gagné» cette transaction.

Après tout, Paul George était un joueur étoile établie dans la NBA tandis qu’Oladipo, deuxième choix au total au repêchage de 2013, tardait à devenir un joueur de concession, d’abord avec le Magic d’Orlando et ensuite avec le Thunder.

George rejoignait Russell Westbrook et Carmelo Anthony (acquis en septembre) en Oklahoma. Trois vedettes qui auraient peut-être une chance de mettre des bâtons dans les roues des Warriors de Golden State, grands favoris dans l’Association Ouest. Si les séries commençaient aujourd’hui, le Thunder n’y participerait pas. Les Pacers, cinquièmes dans l’Est avant les parties de lundi, sont pour leur part confortablement dans la course. Cela en grande partie grâce aux performances d’Oladipo.

Dominant

Les Pacers ont notamment mis fin à la série de 13 victoires des Cavaliers de Cleveland vendredi, dans un match au cours duquel Oladipo a amassé 33 points. Dimanche, l’arrière a inscrit son plus haut total de points en carrière (47) dans une victoire de 126-116 en prolongation contre les Nuggets de Denver.

Mercredi, Paul George et le Thunder seront en visite à Indianapolis. À l’approche de ce duel, Oladipo a reconnu qu’il en avait un peu marre des comparaisons entre lui et George. «Il est passé à autre chose et je suis passé à autre chose, a-t-il affirmé au "Indianapolis Star". La vie continue. Je suis heureux ici et je suis sûr qu’il est heureux là-bas. Je le respecte beaucoup. Je suis seulement honoré de porter le maillot des Pacers tous les soirs.»

Depuis le début de la campagne, Oladipo a une moyenne par match de 24,5 points, quatre mentions d’aide et 5,3 rebonds, en plus de réussir 44,4 % de ses tirs de trois points. George, quant à lui, marque 20,7 points par rencontre. Il a aussi une moyenne de 5,8 rebonds et de 3,3 mentions d’aide par match. Il a un taux d’efficacité de 40,7 % de la ligne de trois points.

Oladipo n’aime peut-être pas être comparé à George, mais il gagne la bataille entre les deux joueurs jusqu’ici.