Mathieu Perreault s’amuse face aux Canucks

Mathieu Perreault a récolté trois points lundi soir, à Winnipeg, où les Jets ont dominé les Canucks de Vancouver 5-1.

Perreault a inscrit ses huitième et neuvième filets de la saison, en plus d’obtenir une mention d’aide sur le but de Nikolaj Ehlers.

Dmitry Kulikov et Josh Morrissey ont également fait bouger les cordages pour les Jets.

Du côté des Canucks, Brock Boeser a été l’unique marqueur. Il a inscrit son 16e but de la saison en début de première période avec l’aide des frères Henrik et Daniel Sedin.

Connor Hellebuyck a été solide devant le filet de l’équipe locale, cédant une seule fois sur 26 tirs.

À l’autre bout de la patinoire, Jacob Markstrom a failli cinq fois sur 24 lancers.

Pour les Canucks, il s’agit d’une troisième défaite consécutive.