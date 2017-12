Voici un survol des activités du 10 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

CHICAGO 3, Arizona 1

ST. LOUIS 3, Buffalo 2 (OT)

TORONTO 1, Edmonton 0

Minnesota 4, SAN JOSE 3 (OT)

Tarasenko tranche en prolongation, les Blues au sommet

Vladimir Tarasenko (un but, une aide) a marqué à 35,2 secondes de la période de prolongation pour guider les Blues (21-8-2) vers un quatrième gain consécutif. Ils sont maintenant à égalité (44 points) avec le Lightning (21-6-2) au premier rang de la LNH.

Tarasenko a inscrit son premier but en surtemps cette saison, le huitième de sa carrière après 60 minutes, pour dépasser Pavol Demitra au premier rang de la concession à ce chapitre. Le Russe a enfilé tous les buts en prolongation des siens depuis le début de la campagne 2014-2015, ce qui le place à égalité avec Sean Monahan, des Flames, pendant cette période.

Brayden Schenn a enfilé au moins un but à ses quatre dernières sorties (six buts, sept points) et occupe le cinquième rang des pointeurs avec 37 points en 31 parties.