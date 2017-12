L'espoir du CH Lukas Vejdemo marque un but épatant!

L'espoir des Canadiens de Montréal Lukas Vejdemo a fait la démonstration de son talent dans la ligue d'élite suédoise, jeudi dernier.

Voyez la séquence dans la vidéo, ci-dessus.

Le joueur de 21 ans, qui porte les couleurs du Djurgarden IF, a déculotté le gardien de Linköping Jacob Johansson à l'aide d'une feinte magistrale en troisième période, dans une victoire de 6-3.

Les anciens Canadiens Rene Bourque et Andreas Engqvist jouent aussi à Djurgarden. Ces derniers ont amassé deux points dans le match.

Choix de troisième tour (87e au total) du Tricolore à l'encan de 2015, Vejdemo, un joueur de centre gaucher de 6 pi 2 po et 194 livres, écoule la dernière année de son contrat avec cette formation en Suède, où il a inscrit six buts et 13 points en 25 rencontres.

À sa quatrième saison en Suède, Vejdemo a déjà atteint un sommet personnel au chapitre des buts et n'est plus qu'à quatre points d'égaler son meilleur total (17 points en 2015-2016).