Les Rockets viseraient LeBron James

Les Rockets de Houston sentiraient qu’ils ont une chance véritable de mettre la main sur nul autre que LeBron James à l’été si la vedette des Cavaliers de Cleveland décidait de se prévaloir de son autonomie contractuelle.

Selon l’information colligée par l’USA Today auprès de sources au sein des Rockets et de la National Basketball Association (NBA) et publiée lundi, les Rockets, déjà très forts d’une rotation truffée des super-vedettes James Harden et Chris Paul, pourraient devenir une formation tout aussi terrifiante que les Warriors de Golden State et leurs menaces offensives Stephen Curry et Kevin Durant s’ils embauchaient James.

«King» James, 32 ans, a signé un contrat de trois saisons d’une valeur totale de 100 millions $ à l’été 2016, mais la dernière année de cette entente est optionnelle.

Le meilleur joueur de sa génération est en quête cette saison du quatrième titre de sa carrière et d’un deuxième avec les Cavaliers mais, malgré la puissance des James, Dwyane Wade et autres Kevin Love, le défi de détrôner les Warriors (21-6) semble difficilement surmontable à l’heure actuelle.

Les Rockets (20-4) et les Celtics de Boston (23-5) connaissent une meilleure première portion de saison 2017-2018 que les «Cavs» qui, malgré une longue séquence de 13 victoires en novembre et en début décembre, ont mis du temps à se mettre en marche.

Le retour au jeu d'Isiah Thomas, acquis contre Kyrie Irving en provenance des Celtics pendant la saison morte, pourrait changer la donne. La sensation de Boston en 2016-2017 n’a pas encore disputé de rencontre dans l’uniforme des Cavaliers à cause d’une blessure à une hanche.

James enregistre en moyenne 28,3 points, 8,3 rebonds et 8,7 aides par partie depuis le début de la campagne.