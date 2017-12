Les Marlins seraient prêts à échanger Marcell Ozuna

Après avoir envoyé Giancarlo Stanton aux Yankees de New York, les Marlins seraient prêts à se départir d’un autre voltigeur étoile, Marcell Ozuna.

Il y aurait entre six et huit équipes qui seraient intéressées aux services d’Ozuna, selon le site web du baseball majeur. Parmi celles-ci, on retrouverait les Nationals de Washington, les Giants de San Francisco et les Cardinals de St. Louis.

Les Cardinals et les Giants avaient tenté d’acquérir Stanton, mais le frappeur de puissance, qui a une clause de non-échange à son contrat, avait bloqué les transactions.

Ozuna, 27 ans, a été invité à un deuxième match des étoiles de suite en 2017. Il a connu sa meilleure saison en carrière cette année en maintenant une moyenne au bâton de ,312, en plus de frapper 37 coups de circuit, 30 doubles et d’obtenir 124 points produits.

Selon MLB Trade Rumors et The Score, le voltigeur devrait empocher 10,9 millions $ la saison prochaine après être allé en arbitrage.