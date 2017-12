Les athlètes russes sanctionnés ont fait appel

Les 25 sportifs russes sanctionnés à ce stade par le CIO pour dopage aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014 ont tous fait appel devant le tribunal arbitral du sport (TAS), qui siège à Lausanne ayant annoncé lundi l'enregistrement de trois nouvelles procédures.

Dans un communiqué, le TAS a annoncé avoir enregistré «trois appels additionnels», ceux des fondeuses Yulia Chekaleva et Anastasia Dotsenko, non médaillées à Sotchi, et celui de la biathlète Olga Zaytseva, médaillée d'argent au relais féminin mais déjà déchu de ce titre lorsqu'elle avait été sanctionnée, en raison des disqualifications de deux coéquipières.

Les vingt-deux autres sportifs russes, dont les résultats à Sotchi sont annulés et qui sont suspendus à vie des jeux Olympiques, ont tous déjà fait appel devant le TAS. Tous ont demandé que leur dossier soit traité et que le TAS se prononce avant les prochains jeux Olympiques de Pyeongchang (9-25 février 2018).

Ces sanctions, qui ont fait perdre à la Russie sa victoire au tableau des médailles, avec 11 médailles sur 33 retirées, découlent de la commission Oswald, mise en place par le CIO après les révélations sur un système institutionnel de dopage dans le pays entre 2011 et 2015.

En parallèle, le CIO a suspendu le 5 décembre la Russie des prochains jeux d'hiver, autorisant la participation de sportifs sélectionnés par un panel antidopage sous l'appellation "athlètes olympiques de Russie", sans drapeau ni hymne national.