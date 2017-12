La fin pour GSP dans l’UFC «une possibilité bien réelle»

Il est possible que Georges St-Pierre ne revienne plus jamais dans l’octogone après son retour triomphal aux dépens de Michael Bisping, s’il faut se fier aux propos de son entraîneur John Danaher.

«C’est une possibilité bien réelle, a affirmé son réputé entraîneur de jiu-jitsu brésilien lors d’un épisode de "The MMA Hour". Je ne veux pas dire oui ou non, car la décision ne m’appartient vraiment pas. Cette décision que Georges doit prendre est profondément personnelle. Ça ne peut être fait brusquement et de façon émotive.»

En raison d’une colite ulcéreuse, le combattant d’arts martiaux mixtes québécois a abandonné le titre des poids moyens qu’il a remporté au mois de novembre après une absence de quatre ans.

«C’est une décision qui change une vie, donc elle devra être prise en fonction de la réaction de Georges aux médications qu’il consomme pour traiter la maladie», a indiqué Danaher.

St-Pierre a défait Bisping par soumission au 3e round, au Madison Square Garden de New York.

«Mon combat à l’UFC 217 a fait partie d’une des plus grandes soirées de ma vie, mais je dois prendre du temps pour me concentrer sur ma santé», avait-il écrit dans un message diffusé sur le site de l’organisation pour annoncer l’abandon de sa ceinture.