Jean Pascal revient sur sa carrière palpitante

Tout est fini. Pas de fla-fla, pas de show, seulement un Jean Pascal honnête, serein.

Le nouveau retraité de la boxe québécoise et internationale a donné une entrevue à cœur ouvert à TVA Sports après sa victoire en Floride – la dernière de sa carrière. Dans cet entretien diffusé lundi, Pascal s’est réjoui de mettre fin à ses activités de boxeur professionnel avec de l'éclat et le sentiment du devoir accompli.

«This is it, comme disait Michael Jackson. Je ne peux pas terminer sur une meilleure note», a souri l’athlète de 35 ans.

Au bout d’une semaine éprouvante ponctuée d’un vol annulé, Pascal (32-5-1, 19 K.-O.) a triomphé d’Ahmed Elbiali (16-1, 13 K.-O.), infligeant du coup à l’Égyptien de 27 ans le premier revers de sa carrière.

«Honnêtement, Elbiali, il m’a surpris, a-t-il confié avant de lancer une flèche à son adversaire, qui nous rappelle que Pascal n’aura jamais la langue dans sa poche. Il est un jeune espoir. Je savais qu’il était bon, invaincu, qu’il frappait fort, mais je ne croyais pas qu’il allait avoir la hargne d’un vrai champion, d’un combattant, parce que c’est un Égyptien, un fils de riche. Je ne pouvais pas laisser un fils de riche me battre, sans manquer de respect à personne.»

Pascal vient à bout d'Elbiali! - TVA Sports

De nombreux faits saillants

L’ancien champion du monde des mi-lourds du World Boxing Council (WBC) quitte la scène de la boxe la tête remplie de bons souvenirs et n’entretient que peu de regrets. Des médailles d’or aux Jeux de la Francophonie (2001) et aux Jeux du Commonwealth (2002), ainsi qu’une médaille de bronze aux Jeux panaméricains (2003) décorent également de succès son parcours amateur.

«Mes plus beaux souvenirs sont ceux chez les amateurs, quand je boxais pour mon pays, il n’y avait pas de distraction, pas de business : on boxait pour notre honneur, le respect et notre pays. J’ai bien aimé aussi les rangs professionnel, mais ce côté est plus requin. Il faut faire attention, toujours regarder derrière soi et être à son affaire.

«On fait des erreurs, mais l’important c’est d’apprendre. Dans la vie amicale, amoureuse et professionnelle, tout le monde fait des erreurs. Question boxe, j’aurais dû accepter une clause de revanche contre Bernard Hopkins. Je n’ai pas voulu parce que j’étais tellement certain de gagner. Je peux partir la tête haute sur une belle victoire contre un jeune boxeur qui était invaincu.»

Selon Pascal lui-même, cet éclair d’obstination en 2010-2011 contre Hopkins en marge de deux des combats les plus excitants de sa carrière ne fut qu’un des rares moments où son jugement commercial lui aura fait défaut.

«On a souvent dit que Jean Pascal était difficile en affaires. Je n’étais pas difficile, je suis à mon affaire. Je suis fier d’être difficile en affaires, dans ce cas.»

Au final, peu importe la route empruntée, le Québécois a accompli un exploit dont peu de gens peuvent se targuer : réaliser un rêve d’enfance.

«Mon ami Vladimir Gervais m’a fait remarquer ça dernièrement, il m’a dit : "Jean, tu peux être fier de toi parce qu’il y a peu de gens qui peuvent dire qu’ils ont réussi leur rêve de jeunesse." C’est vrai, il a raison et je suis fier de moi.»

De Ramsay à Larouche

Marc Ramsay a longtemps été l’entraîneur de Pascal pendant ses années de grandes réussites; leur fructueuse relation s’est terminée en 2015, quelques mois après une noble défaite contre la vedette russe Sergey Kovalev sur K.-O. technique au huitième round.

Dans les mois d’avant, Pascal avait enlevé une victoire sur décision unanime à un Lucian Bute sur le déclin à Montréal. Des semaines d’âcres échanges entre lui et le Québécois d’origine roumaine, entraîné par Stéphan Larouche, avaient précédé l’affrontement. Larouche et Pascal en avaient aussi eu long à se dire par l’entremise des médias.

Ironie du sort, Larouche a éventuellement pris la relève de Ramsay et c’est sous son aile que Pascal a accroché ses gants le week-end dernier à Miami.

«Ça fait spécial, avoue-t-il. Dans les rangs amateurs, j’étais avec Marc Ramsay, mais Stéphan était là avec l’équipe nationale, il m’a connu quand il entraînait Stéphane Ouellet au Centre Claude-Robillard. On est devenus un peu ennemis à cause de la rivalité Pascal-Bute.

«Ça fait un peu bizarre, mais la vie est ainsi faite. Je ne regrette pas. J’ai beaucoup de respect pour Marc Ramsay, qui a été comme un grand frère pour moi. En Floride, Stéphan était comme un enfant dans un magasin de bonbons. Il avait confiance en moi et ça m’a donné encore plus confiance en mes moyens.»

Crédit photo : Sébastien St-Jean / Agence QMI

Quelques mots de Jean Pascal avant de clore pour de bon une des histoires les plus palpitantes de la boxe québécoise.

«Aux fans, merci de votre apport et de votre appui. L’histoire d’amour entre le public québécois et moi se termine bien. Les partisans ont appris à aimer et à savoir qui est Jean Pascal.»