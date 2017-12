Équipe Canada junior : la stabilité

Publié aujourd'hui à 22h57

Mis à jouraujourd'hui à 23h04

Le camp de sélection d’Équipe Canada junior 2018 va s’amorcer dans quelques heures en Ontario.

C’est un mois fort chargé qui attend la crème de la crème de notre sport national.

Dans les prochaines heures, les médias et les réseaux de télévision vont décortiquer tous les faits et gestes de 33 jeunes hommes âgés de 16 à 19 ans.

C’était 32 joueurs jusqu’à lundi. Les Canadiens de Montréal ont confirmé qu’ils prêtaient le défenseur Victor Mete à l’équipe canadienne.

Pour Mete, ce sera une deuxième chance de percer l’alignement de la formation canadienne junior, lui qui avait été retranché au camp final l’an dernier.

Excellent patineur, polyvalent et fier compétiteur, Mete sera un élément important d’ÉCJ 2018. On aura l’occasion de s’en reparler...

Abordons la question du camp de sélection de cette année.

C’est frappant de voir combien de visages de l’an dernier sont de retour cette année.

D’abord, les dirigeants de l’équipe.

Tom Renney, Scott Smith, Scott Salmond, Joël Bouchard, Dominique Ducharme et Tim Hunter, tous de l’aventure l’an dernier.

Sept joueurs de l’édition 2017 vont tenter de se tailler une place cette année : le gardien Carter Hart, les défenseurs Jake Bean, Kale Clague, Dante Fabbro et les attaquants Taylor Raddysh, Dillon Dube et Michael Mcleod.

La stabilité, importante aux yeux de Hockey Canada, se reflète aussi dans le personnel de soutien : le thérapeute Kevin Elliott et le préposé à l’équipement Kris MacDonald, deux visages bien connus dans la LHJMQ, seront de retour eux aussi.

Les changements majeurs?

Le recruteur-chef Ryan Jankowski, parti chez les Sabres de Buffalo, est remplacé par Brad McEwen.

Le Québécois Éric Raymond remplace Fred Brathwaite comme entraîneur des gardiens de buts.

Trevor Letowski succède à Kris Knoblauch, comme entraîneur adjoint.

On ne peut pas dire que l’organigramme a beaucoup changé...

C’est ce que désiraient les décideurs après le dernier bilan d’Équipe Canada junior 2017. Ils auront tous le couteau entre les dents à Buffalo.

Des changements mineurs ont toutefois été faits en vue du tournoi de cette année.

En voici quelques-uns.

Les dirigeants canadiens ont décidé d’enlever un match préparatoire au menu du camp de sélection cette année.

La retraite fermée de l’an dernier à Tremblant sera répétée. Les joueurs et le personnel d’entraîneurs avaient alors soudé des liens forts et développé un sentiment d’unité à l’aube du tournoi.

L’expérience sera répétée (et bonifiée) cette année. L’équipe nationale devrait se réunir une journée de plus cette fois-ci, dans la région de Niagara. On juge qu'on peut pousser ça à un autre niveau cette année.

Du point de vue québécois, on va surveiller les trois représentants du circuit Courteau, le gardien Samuel Harvey et les attaquants Maxime Comtois et Drake Batherson.

Ils ne sont pas nombreux mais les trois représentants de la LHJMQ misent sur des qualités recherchées. Ils auront une vraie chance de se faire valoir.

Je regarde l’attaque et la défense du Canada et je me dis que de belles batailles se profilent à l’horizon.

La marge de manoeuvre est mince et chaque décision est importante.

Dans les sept dernières années, ce tournoi a sacré champions cinq pays différents. Le Canada a récolté quatre médailles pendant la même période : une d’or, deux d’argent et une de bronze. La dernière fois que les Canadiens ont été décorés d’une médaille deux années de suite? En 2011 (argent) et 2012 (bronze). Déjà!

L’an dernier, les champions du tournoi, les États-Unis, ont dû trimer dur pour battre la Suisse, 3-2, en quarts-de-finale. C'est dire à quel point les choses ont changé...

Plus que jamais, la parité est féroce, au grand bénéfice des amateurs et des mordus de hockey junior.

Bon tournoi à tous!