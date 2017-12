Emmanuel Arceneaux signe une prolongation de contrat avec les Lions

Les Lions de la Colombie-Britannique se sont entendus sur les termes d’une prolongation de contrat d’un an avec un de leurs meilleurs receveurs de passes, l’Américain Emmanuel Arceneaux, lundi.

«S’entendre avec Emmanuel faisait partie de notre objectif de conserver notre noyau de vétérans talentueux, a affirmé le directeur général des Lions, Ed Hervey, dans un communiqué. Il est un des meilleurs receveurs de la Ligue canadienne de football (LCF) et son leadership cadre parfaitement dans la culture que nous voulons avoir dans notre vestiaire.»

Le receveur pouvait devenir joueur autonome le 13 février.

Arceneaux est un vétéran de sept saisons, toutes disputées en Colombie-Britannique, dans la LCF. En 2017, il a capté 100 passes pour des gains de 1137 verges et six touchés. En 2016, il avait été encore plus explosif avec à ses 1566 verges de gains et ses 13 majeurs.

Les lions ont fini au dernier rang de la section de l’Ouest cette saison.