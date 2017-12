Davies et Huitema, joueurs canadiens de l’année chez les U-17

Alphonso Davies et Jordyn Huitema ont été nommés joueurs de l’année chez les moins de 17 ans par la fédération canadienne de soccer, lundi.

Les deux athlètes ont connu une saison remarquable, notamment au sein des sélections nationales masculine et féminine. Ils ont été choisis athlètes de l’année dans leur catégorie d’âge à la suite d’un scrutin mené auprès des entraîneurs des formations nationales, ainsi qu’auprès des équipes et entraîneurs canadiens.

Davies a été le meilleur marqueur et le meilleur jeune joueur au tournoi de la Gold Cup de la CONCACAF, grâce à sa production de trois buts en six matchs. Avec les Whitecaps de Vancouver, le joueur d’Edmonton a récolté trois buts et deux passes décisives en 33 matchs. Il est aussi devenu le plus jeune marqueur de l’histoire des Championnats canadiens, en mai, contre Montréal.

«C’était une année de percée pour Alphonso Davies et la Gold Cup de la CONCACAF lui a offert une scène pour mettre tous ses talents en vitrine», a déclaré Octavio Zambrano, entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine, par voie de communiqué.

Une joueuse unique

De son côté, Huitema évolue avec l’équipe féminine du REX des Whitecaps de Vancouver. La joueuse de Chilliwack, en Colombie-Britannique, a fait ses premiers pas sur la scène internationale senior à 15 ans. Un mois plus tard, alors qu’elle venait d’avoir 16 ans, elle est devenue la deuxième plus jeune marqueuse du Canada.

Huitema a inscrit deux buts en sept matchs internationaux, devenant la troisième joueuse la plus jeune de l’histoire du programme national féminin. En marquant également cette année avec les équipes nationales U-17 et U-20, elle a réalisé un exploit hors du commun.

«Marquer dans chacune de ces catégories est une réalisation unique par une joueuse unique. Son avenir est brillant, mais tout cela est activé par une éthique de travail intense qui rend cette jeune joueuse spéciale», a commenté John Herdman, entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine.