Ce que l'acquisition de Joe Veleno signifie pour les Voltigeurs

Le directeur général Trevor Georgie prévenait il y a quelques semaines qu’il faudrait une offre très alléchante pour que les Sea Dogs de Saint-Jean échangent leur capitaine Joseph Veleno avant la limite des transactions dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).



Elle est venue, cette offre alléchante : trois choix de premier tour et deux choix de deuxième tour au repêchage.



La valeur de cette cagnotte ne peut signifier qu’une chose : les Voltigeurs de Drummondville croient en leurs chances de remporter la Coupe du président cette année et la suivante avec Veleno.



L’expert de TVA Sports Mikaël Lalancette a expliqué les tenants et aboutissants de la transaction à l’émission Magazine LHJMQ, lundi. À voir dans la vidéo ci-dessus.