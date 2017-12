«Une victoire qui fait du bien» – Milan Lucic

Rien n’est mieux qu’une victoire au Centre Bell, l’un des amphithéâtres les plus intimidants dans la Ligue nationale de hockey (LNH), pour regagner la confiance.

Les Oilers d’Edmonton ont su profiter de l’indiscipline du Canadien de Montréal et surtout de la tenue chancelante de son gardien Carey Price pour quitter Montréal avec deux points précieux.

Mais indépendamment des largesses du Tricolore, les visiteurs ont su tirer leur épingle du jeu.

«On sait tous que nous ne connaissons pas une bonne saison et qu’on peut faire beaucoup mieux, a relaté Milan Lucic d’entrée de jeu. Or, c’est une victoire qui fait du bien pour le moral. On en avait besoin pour bien entreprendre notre séjour de trois matchs à l’étranger.

«Cette équipe a joué comme elle en est capable», a poursuivi celui qui a inscrit le quatrième but des siens [son sixième de la saison] au début de la deuxième période.

Cammalleri s’amuse

Michael Cammalleri a abondé dans le même sens que son coéquipier quand il a affronté les journalistes après la rencontre.

«Les Oilers ont beaucoup de potentiel et c’est ce que nous avons démontré, a dit l’attaquant de 35 ans. Il faut poursuivre dans la même veine et surtout faire preuve de constance dans notre jeu.»

L’ancien porte-couleurs du Canadien soutient ne pas prendre plaisir à battre son ancienne équipe et à marquer contre elle. Ce qu’il a fait deux fois cette année, dans deux uniformes, celui des Kings de Los Angeles et celui des Oilers.

« Non, ce n’est pas pour moi une vengeance que de vaincre le Canadien. J’ai apprécié mon séjour ici, c’est un endroit merveilleux pour jouer. Ce n’est pas une victoire particulière parce qu’elle survient au Centre Bell. »

Les Oilers ont quitté Montréal après la rencontre en direction de Toronto, où ils disputeront la victoire aux Maple Leafs dimanche soir. Ce voyage de trois matchs se terminera deux jours plus tard à Columbus.