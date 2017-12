Une pensée pour Ryan Shazier

Toujours hospitalisé, le secondeur des Steelers de Pittsburgh Ryan Shazier a eu droit à une pensée spéciale de la part de quelques coéquipiers, dimanche, pour le match face aux Ravens de Baltimore.

Différents joueurs, dont Antonio Brown, ont ainsi reçu leurs crampons à l’effigie de Shazier.

Dans une rencontre disputée lundi dernier contre les Bengals de Cincinnati, Shazier est demeuré au sol après un contact casque contre casque avec un adversaire.

Depuis, il a été opéré afin de stabiliser sa colonne vertébrale. Si l’état de santé de Shazier s’améliore, il est encore trop tôt pour savoir si l’athlète de 25 ans pourra à nouveau jouer au football professionnel.

