Une autre victoire pour les Raptors

Les Raptors de Toronto ont décroché une sixième victoire de suite dimanche en défaisant les Kings 102-87, à Sacramento.

DeMar DeRozan a brillé dans la victoire des siens. Il a mené l’équipe offensivement avec une récolte de 25 points. Il a ajouté trois rebonds et neuf mentions d’assistance, son plus haut total de la saison, à sa production. L'arrière a également franchi le plateau de 12 000 points en carrière pendant la rencontre.

La production à l’attaque de DeRozan a diminué cette saison comparativement à 2016-2017 (23,4 points par match contre 27,3 l’année dernière). Il implique toutefois davantage ses coéquipiers avec une moyenne de 4,9 mentions d’assistance par rencontre, sa meilleure marque depuis le début de sa carrière.

En plus de DeRozan, Serge Ibaka a aussi eu un gros mot à dire dans la victoire en amassant 20 points. Il a été particulièrement efficace à la ligne de trois points en réussissant quatre de ses sept tirs de cette distance. Ibaka marque en moyenne 12,7 points par match cette saison.

Du côté des Kings, le vétéran Zach Randolph a été le plus productif avec 19 points. Il a réussi 81,8 % de ses tirs.

Une lutte à finir

En l’emportant, les Raptors (17-7) sont demeurés au plus fort de la course au premier rang de l’Association de l'Est, dans la NBA. Ils ont un retard de six victoires sur les meneurs, les Celtics, mais ils ont aussi disputé quatre matchs de moins que la formation de Boston.

L’occasion est belle pour l’équipe torontoise d’allonger sa série victorieuse puisque ses cinq prochains adversaires seraient tous exclus des séries si elles commençaient aujourd’hui. Les Raptors rendront visite aux Clippers de Los Angeles lundi.