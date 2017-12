Une amende salée pour Burrows

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa, Alexandre Burrows, a été mis à l’amende, dimanche soir, par le Département de la sécurité des joueurs de la LNH pour avoir rudoyé Dylan DeMelo des Sharks de San Jose.

L’athlète de 36 ans a écopé d’une sanction de 5 000$, le maximum prévu par la convention collective, pour avoir assené un coup avec l’extrémité de son bâton au visage du défenseur de l’équipe californienne.

Ottawa’s Alexandre Burrows fined $5,000, the maximum allowable under the CBA, for roughing San Jose’s Dylan DeMelo.