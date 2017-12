Un pas vers les Jeux olympiques pour Audrey Robichaud

Si la victoire de Mikaël Kingsbury ne change rien dans sa sélection déjà confirmée, le podium d’Audrey Robichaud, obtenu samedi, vient de relancer la course à l’interne afin de participer aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Justine Dufour-Lapointe et Andi Naude étant déjà présélectionnées en vertu de leurs résultats à des compétitions ciblées la saison dernière, il ne reste qu’une ou deux places possibles pour les «bosseuses» canadiennes. Le processus de sélection est ainsi fait qu’un total de 30 athlètes devront être désignés pour aller à Pyeongchang, et ce, dans cinq disciplines (bosses, demi-lune, sauts, skicross et slopestyle), tous sexes confondus.

Un poids de moins

Considérant qu’un maximum de sept skieurs devra provenir d’une discipline, cette deuxième place de Robichaud à Ruka la servira, puisque les trois meilleurs résultats de chaque athlète en Coupe du monde, durant les deux saisons menant aux Jeux, serviront à établir le classement.

«Ça enlève un poids sur mes épaules. Il ne faut pas lâcher, mais ça va vraiment me donner de l’énergie pour les prochaines courses», a observé Robichaud, qui avait aussi terminé quatrième à Val Saint-Côme en janvier 2017.

Parmi les autres prétendantes, Chloé Dufour-Lapointe revendique notamment deux troisièmes positions et deux quatrièmes depuis le début de la période de sélection.