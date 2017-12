Un boxeur se fait déchirer une oreille

Le boxeur anglais Stephen Smith a eu l’oreille gauche déchirée dans un combat contre le Mexicain Francisco Vargas, samedi à Las Vegas.

Le combat a dû être arrêté par l’arbitre à cause de cette blessure difficile à regarder.

«Je n’ai jamais vu une oreille dans cet état – une oreille qui n’a pas été mordue», a commenté sur les ondes de HBO l’ancienne vedette de la boxe Andre Ward, évoquant bien sûr le fameux incident de Mike Tyson et d’Evander Holyfield en 1997.

Smith a reçu des soins à l’hôpital et se portait bien après les traitements.

«Merci de vos messages de soutien, je les ai tous lus et cela signifie beaucoup pour moi, a-t-il écrit sur Twitter. Je suis allé à l’hôpital et mon oreille a été recousue, j’espère qu’elle guérira bien. Joyeux Noël à tous.»

Thanks very much for all your supportive messages last night, read them all and they mean a lot. Went to hospital and got my ear stitched back up so hopefully all will heal well. Thanks again for all the love and support. Have a good Christmas everyone x pic.twitter.com/cOun7ST7qX