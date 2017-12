Un autre match à oublier pour les Sénateurs

En perdant 5-0 contre les Sharks samedi soir à San Jose, les Sénateurs d’Ottawa ont été blanchis pour une troisième fois à leurs quatre derniers matchs.

Pire encore, la troupe de Guy Boucher a maintenant perdu 11 de ses 12 dernières rencontres.

«Ç’a été un autre mauvais match pour nous, a commenté l’attaquant des Sénateurs Mark Stone, au terme du match de samedi, sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Nous devons trouver une façon de s’en sortir. Au bout du compte, il est impossible de jouer comme ça et d’espérer gagner.»

«Les gars étaient prêts, mais nous savions qu’il est difficile de jouer à San Jose, a pour sa part indiqué l’entraîneur-chef des Séanateurs. La première période est habituellement ardue ici et il faut passer à travers. La façon d’y arriver est d’empêcher l’autre équipe de s’établir en zone offensive et d’éviter les revirements. Ce sont deux choses qu’on n’a pu éviter et ça nous a tués.»

Trop penser

Le capitaine des Sénateurs Erik Karlsson, qui se retrouve mêlé à des rumeurs de transaction, avait du mal à expliquer la déconfiture des siens.

«Évidemment, je crois que nous ne jouons pas de la manière dont on voudrait, nous essayons de trouver une façon de se sortir du trou dans lequel nous nous trouvons, a dit Karlsson. Parfois, quand ça arrive, tu te mets à trop penser et tu prends des décisions que tu ne veux pas prendre.»

À l’aube de la Classique 100 LNH

Les Sénateurs tenteront de trouver une solution, mardi, face aux Sabres, à Buffalo. Le lendemain, ils accueilleront les Rangers de New York. Puis, samedi prochain, ce sera au tour du Canadien de Montréal de se rendre à Ottawa dans le cadre de la Classique 100 LNH.

Les Sénateurs espèrent naturellement retrouver le chemin de la victoire afin de mieux profiter de l’expérience en plein air. Pour l’heure, les partisans des Sénateurs n’ont pas le cœur à célébrer quoi que ce soir.