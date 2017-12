Les convulsions de Tom Savage

Frappé par Elvis Dumervil, des 49ers de San Francisco, Tom Savage est provisoirement resté figé au sol lors d’un match de la NFL disputé dimanche.

Les bras fixés dans les airs dans une sorte de réaction traumatique, le quart-arrière des Texans de Houston a été victime de ce qui avait toutes les allures d’une commotion cérébrale.

Get this man out of the game pic.twitter.com/FRaI3xxVmS

Savage est retourné sur le terrain lors de la possession suivante des Texans, a raté deux tentatives de passe, puis a été retiré de la rencontre par l’équipe, non sans tenter de revenir au jeu; le personnel l’en a empêché.

The Houston Texans are so dysfunctional that Tom Savage (who got KOed) doesn’t even know that he is no longer playing pic.twitter.com/RtfGdARzhd