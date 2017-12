Rien ne va plus pour les Sénateurs, qui ont été blanchis 5-0 par les Sharks de San Jose, samedi soir, essuyant ainsi une 11e défaite à leurs 12 derniers matchs.

Le gardien Aaron Dell a repoussé les 25 tirs décochés en sa direction pour mener les siens à la victoire.

Logan Couture a sonné la charge pour les Sharks avec une récolte d’un but et deux mentions d’aide. Joe Pavelski a amassé deux points, dont un but, et le défenseur Brent Burns s’est fait complice de deux réussites.

Les hommes de Guy Boucher ont été dominés 50-25 au chapitre des lancers. Craig Anderson a effectué 45 arrêts dans la défaite des siens.