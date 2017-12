Maxence Parrot cinquième à sa première sortie de la saison

Maxence Parrot a terminé cinquième de l’épreuve de Big Air de la Coupe du monde de surf des neiges présentée à Copper Mountain, au Colorado, dimanche.

À sa première compétition depuis les X Games en mars, le Bromontois a connu un bon départ, réussissant le troisième meilleur saut de la première manche, bon pour un pointage de 88,00.

Premier des qualifications, Parrot a cependant connu des ratés aux deux manches suivantes, devant se contenter de notes de 29,25 et 33,50, ce qui l’a laissé avec un total de 121,50.

«Je trouve ça assez plate, mais c’est quand même une cinquième place. Ça commence bien la saison, mais je sais que j’aurais été capable d’être sur le podium... Je ne suis jamais satisfait quand je ne suis pas sur le podium», a conclu le Québécois.

Le Norvégien Mons Roisland s’est imposé, grâce à un pointage final de 182,75. Les Américains Chris Corning (177,25) et Chandler Hunt (159,00) l’ont accompagné sur le podium.

Francis Jobin, de Lac-Beauport, et Jérémy Langevin, de Piedmont, étaient également de la partie à Copper Mountain, mais ils ont été freinés dans les qualifications et ont respectivement terminé 21e et 41e vendredi.

Du côté des femmes, aucune Canadienne n’a franchi les qualifications. Spencer O’Brien a été la meilleure, au 13e rang.

C’est la Japonaise Reira Iwabuchi qui a triomphé en finale, devançant dans l’ordre l’Américaine Julia Marino et la Norvégienne Silje Norendal.