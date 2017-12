Marc-André Fleury prêt pour un retour au jeu

Les Golden Knights de Vegas ont retiré le nom de Marc-André Fleury de la liste des blessés, dimanche.

Le gardien n'a plus joué depuis le 13 octobre à cause des symptômes d'une commotion cérébrale, résultat d'une collision avec l'attaquant des Red Wings de Detroit Anthony Mantha.

��



Guess who's back, back again.

FLEURY'S back. Tell your friends.

Guess who's back, guess who's back, guess who's back...



��



More: https://t.co/3XLwEu1mdU pic.twitter.com/dCwNMp4yj1