Voici un survol des activités du 9 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

St. Louis 6, DETROIT 1

BOSTON 3, NY Islanders 1

Edmonton 6, MONTREAL 2

TAMPA BAY 4, Winnipeg 3 (OT)

Colorado 7, FLORIDA 3

NY RANGERS 5, New Jersey 2

Toronto 4, PITTSBURGH 3

COLUMBUS 1, Arizona 0

Vegas 5, DALLAS 3

SAN JOSE 5, Ottawa 0

CALGARY 4, Vancouver 2

LOS ANGELES 3, Carolina 2 (OT)

Les Kings étirent leur séquence gagnante et signent un 20e gain

Les Hurricanes ont comblé un retard de 2-0 en fin de match, mais Tanner Pearson (un but, une aide) a tranché avec 19,2 secondes à faire à la période supplémentaire pour mener les Kings à leur huitième victoire de suite, leur 20e de la saison. Ils mènent maintenant l’Association de l’Ouest avec 43 points (20-8-3).

Leur série victorieuse est la plus longue de la LNH cette saison et la plus importante de la concession depuis février 2015.

Jonathan Quick (32 arrêts) a enregistré une sixième victoire consécutive depuis le 25 novembre. Il a maintenu une impressionnante moyenne de buts de 1,46 et un taux d’arrêt de ,943 pendant cette période.

Anze Kopitar (un but, une aide) a récolté deux points ou plus dans un quatrième duel d’affilée (trois buts, six aides) et se classe au troisième rang des pointeurs de la ligue (16 buts, 38 points).

Selon le Elias Sports Bureau, c’est la sixième fois de l’histoire des Kings qu’ils atteignent le plateau des 20 victoires après 31 matchs.

Les Blues accèdent aussi au club des 20 victoires

Brayden Schenn (un but, une aide) et cinq autres patineurs ont touché la cible pour permettre aux Blues d’améliorer leur fiche à 20-8-2 (42 points). Selon Elias, St. Louis a remporté un 20e match après 30 parties pour la cinquième fois de son histoire.

Schenn a noirci la feuille de pointage plus d’une fois dans une 10e rencontre, cette saison, et partage le septième rang des pointeurs (15 buts, 36 points). Seuls Nikita Kucherov (14), Jakub Voracek (13), Steven Stamkos (12), Johnny Gaudreau (12) et Anze Kopitar (11) revendiquent plus de matchs aux points multiples en 2017-2018.

Le Lightning continue de frapper

Nikita Kucherov a créé l’impasse en fin de match et Brayden Point (un but, une aide) a marqué à la 36e seconde de la prolongation pour guider le Lightning (21-6-2, 44 points) vers sa quatrième victoire d’affilée et solidifier sa prise sur le premier rang de la ligue. C’est également un cinquième gain de suite au Amalie Arena, un 13e au total à domicile, ce qui constitue un sommet à ce chapitre dans la LNH.

Kucherov (20 buts, 21 aides) a atteint le cap des 20 buts pour une quatrième campagne consécutive, exploit qu’il avait réalisé le 7 février lors de la dernière saison. Après une disette de quatre matchs, il a enfilé l’aiguille lors des cinq suivants, séquence amorcée le 21 février. Depuis cette date, il a marqué 39 buts et ajouté 38 aides (77 points) en 52 matchs, pour une moyenne de 1,48 point par rencontre – un sommet.

Lundqvist éclipse Esposito au chapitre des victoires

Selon Elias, Henrik Lundqvist (26 arrêts) a signé la 419e victoire de sa carrière (toutes avec les Rangers) pour dépasser Tony Esposito au deuxième rang pour les gains réalisés avec une seule équipe.

Une avalanche de buts!

L’Avalanche a explosé avec une poussée de sept buts pour battre les Panthers et mettre fin à une glissade de quatre matchs. C’est la première fois depuis octobre 2014 que le Colorado marque sept buts dans une partie.

À 23 occasions, une équipe a enfilé sept buts ou plus en 2017-2018 jusqu’ici (455 matchs au total), un sommet depuis 2010-2011 (23). C’est également arrivé en 2006-2007 (23), en 2005-2006 (27) et en 11996-1997 (27).