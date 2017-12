L’Impact de Montréal fête son quart de siècle

L'Impact de Montréal fêtera son quart de siècle lors de la saison 2018 et, en préambule, l’organisation a dévoilé officiellement, dimanche, le logo de son 25e anniversaire aux couleurs bleu, blanc et noir qui arbore le chiffre 25, la fleur de lys et les lettres IMFC sur une écharpe.

C'est précisément le 10 décembre 1992 que l'Impact de Montréal se lançait dans la grande aventure du soccer à l'occasion d'une conférence de presse qui annonçait les débuts du club dans l'American Professional Soccer League (APSL) l'année suivante.

Pour souligner le tout, une série d'initiatives seront orchestrées tout au long de l'année et chacun des événements du club en 2018 aura une saveur de ce 25e anniversaire.

«Le club soulignera ce quart de siècle en rappelant notamment les débuts du club en 1993, les titres en séries éliminatoires, les titres en Championnat canadien, les matchs de Ligue des champions de la CONCACAF, l'ouverture du Stade Saputo, le passage en MLS et la construction du Centre Nutrilait, en y intégrant les artisans qui y ont contribué», a-t-on annoncé, par voie de communiqué.

Les détails et la programmation complète seront dévoilés en primeur aux abonnés de saison lors de l'Assemblée annuelle des membres, dont la date et le lieu seront dévoilés ultérieurement.