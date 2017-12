Les jumeaux Sedin n’ont pas dit leur dernier mot

À 37 ans, les jumeaux Daniel et Henrik Sedin sont conscients que la fin approche. Ils ont fait la paix avec cela et ils veulent terminer leur carrière selon leurs propres conditions.

Demandez à quiconque ayant déjà vécu à l’étranger. La transition devient officielle lorsque vous commencez à réfléchir et à rêver dans la langue de votre pays d’accueil. Ce phénomène s’est produit il y a longtemps pour Daniel et Henrik. En parlant toujours anglais au travail, en ayant des enfants qui éventuellement préfèrent parler anglais que suédois, c’était inévitable.

«Pour moi c’est arrivé en comptant, a dit Daniel. Au départ, je comptais en suédois. Ensuite en suédois et en anglais. Maintenant, je ne compte qu’en anglais.»

Compter a une nouvelle signification pour les frères Sedin, sans contredit les meilleurs joueurs de l’histoire des Canucks de Vancouver. Ils peuvent évidemment compter jusqu’à 37, puisque c’est leur âge. Ils peuvent compter jusqu’à quatre, le numéro du trio au sein duquel ils ont patiné quelquefois cette saison. Et ils peuvent se rendre aisément à 14 ou 15, ce qui est le nombre de minutes qu’ils jouent en moyenne en 2017-2018. Ce qu’ils ne comptent pas? Le nombre de jours qui leur restent à jouer. Ils savent que la fin approche et ils l’ont accepté avec classe. La présente campagne est peut-être leur dernière. Ou peut-être pas. Chose certaine, ils ne se laissent pas déranger par ces chiffres. «Nous comprenons, a indiqué Daniel. Nous savons ce qui se passe. Nous ne sommes pas stupides.»

Pour ce genre de chose, les joueurs de hockey ne sont pas nécessairement idiots. Mais, autant les joueurs-étoiles en fin de parcours que les joueurs de quatrièmes trios, tentant de remplir le régime d’épargne-études de leurs enfants, sont généralement incapables d’accepter la réalité. Ils sont souvent les derniers à reconnaître que leurs meilleures années sont derrière eux. Ils croient qu’ils devraient jouer davantage. Certains vont se servir de leur capital de sympathie bâtie au fil des ans pour mettre leur entraîneur ou leur directeur général dans l’embarras en le soulignant.

Quand Neil Smith est devenu le DG des Rangers de New York en 1989, une de ses premières transactions a été de mettre officiellement fin à la brillante carrière de Marcel Dionne en mettant le Québécois au ballottage. Quand ça arrivera pour les Sedin, ce sera fait de la bonne façon. Les deux frères ont déjà passé le flambeau à des jeunes comme Bo Horvat, Brock Boeser et Troy Stecher. Comme Trevor Linden et Markus Naslund l’avaient fait avec eux. «Ils sont bons et intelligents, a dit Henrik. C’est leur équipe maintenant.»

L’entraîneur-chef des Canucks, Travis Green, tente de gagner des matchs et de développer ses jeunes talents. Il ne peut y arriver que si ses deux vétérans de 37 ans acceptent des rôles réduits. C’est ce que les Sedin ont fait.

Les frères ont été on ne peut plus clairs. Ils veulent terminer leur carrière à Vancouver. Cela veut dire qu’ils ne gagneront jamais une Coupe Stanley. Ils ne participeront peut-être jamais plus aux séries. Ils méritent d’utiliser leur clause de non-échange, d’empocher leur dernière année de contrat à 7 millions $ et d’ensuite accrocher leurs patins. En retour, ils savent qu’ils ne peuvent pas se plaindre sur la façon dont ils sont utilisés.

Les Sedin seront peut-être de retour avec les Canucks la saison prochaine (avec un salaire réduit). Ils ont fait de Vancouver leur ville. Ils ont beaucoup fait pour la communauté et ils sont passés si près d’offrir une première coupe à l’organisation. Ce sont dans ce genre de moments que les athlètes commencent à penser à leur héritage. «Que ce soit avec nos coéquipiers, nos entraîneurs ou les autres membres de l’organisation, nous avons toujours agi de la même façon depuis que nous sommes arrivés ici, a affirmé Henrik. Cela a toujours été important pour nous de ne jamais changer. C’est ce que nous allons continuer de faire.»

Peu importe le temps que ça durera.