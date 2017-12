Les Jets s’écroulent

L’unité offensive des Jets de New York s’est écroulée, dimanche à Denver, permettant aux Broncos de l’emporter au compte de 23-0.

Les Jets (5-8) n’ont obtenu que six premiers jeux, cumulé 100 verges de gain et n’ont eu possession du ballon que pendant 22 min 25 s. Le quart-arrière Josh McCown n’a complété que six passes pour 46 verges, subissant une interception.

Blessé à la main au troisième quart, il a cédé sa place à Bryce Petty, qui a réussi deux de ses neuf relais.

Du côté des Broncos (4-9), Trevor Siemian a fait mieux, rejoignant ses receveurs à 19 reprises pour 200 verges et un majeur. Demaryius Thomas a complété un jeu aérien dans la zone des buts.

Andy Janovich a également atteint la zone des buts à la suite d’une course d’une verge. Son coéquipier Brandon McManus a quant à lui réussi trois de ses quatre tentatives de placement.