Les Jaguars tiennent le coup

Blake Bortles a amassé 268 verges par la voie des airs en plus de compléter deux passes de touché et les Jaguars ont défait les Seahawks de Seattle 30-24, à Jacksonville.

Russell Wilson a réduit l’écart à six points pour les Seahawks (8-5) avec moins de quatre minutes à faire à la partie en rejoignant Tyler Lockett pour un touché de 74 verges. Les Jaguars (9-4) ont toutefois été en mesure de conserver leur avance.

Wilson a également envoyé des passes payantes en direction de Doug Baldwin et de Paul Richardson. Il a amassé 271 verges de gains et a été intercepté à trois reprises.

Chez les gagnants, Bortles n’a pas été le seul à s’illustrer. Leonard Fournette a inscrit un majeur au sol en plus de récolter 101 verges en 24 courses. Keelan Cole et Dede Westbrook ont chacun capté une passe de touché. Cole a récolté 99 verges sur trois attrapés et Westbrook 81 verges sur cinq attrapés.