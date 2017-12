Les Chargers écrasent les Redskins

Philip Rivers a récolté 319 verges de gain et a lancé deux passes de touché dans une victoire de 30-13 des Chargers contre les Redskins de Washington, dimanche à Los Angeles.

Le quart-arrière des vainqueurs a aussi dépassé Warren Moon au neuvième du classement des quarts ayant amassé le plus de verges par la voie des airs en carrière. Le total de Rivers est maintenant de 49 444 verges.

Tyrell Williams et Keenan Allen ont chacun accumulé plus de 100 verges par la passe, 132 et 111 verges respectivement. Williams a aussi capté une passe de touché.

Les Chargers (7-6) partagent la tête de la section Ouest de l’Association américaine avec les Chiefs de Kansas City.

Du côté des Redskins (5-8), le quart Kirk Cousins a été victime d’une interception. Il a complété 15 de ses 27 passes pour des gains de 151 verges. Sa seule passe de touché de la rencontre a été attrapée par Vernon Davis.

L’autre majeur de Washington a été inscrit par Bashaud Breeland, sur un retour d’interception au quatrième quart, lorsque Rivers avait été remplacé par Kellen Clemens.