Les Blue Jays intéressés à Josh Harrison et à Alex Cobb?

Les Blue Jays de Toronto rejoignent le groupe d’équipes intéressées aux services de Josh Harrison et d’Alex Cobb, selon ce qu’ont rapporté le Pittsburgh Post-Gazette et le MLB Network, dimanche.

Les Pirates de Pittsburgh, l’équipe de toujours de Harrison, pourraient échanger le joueur d’utilité aux Jays, mais les Mets de New York et les Angels de Los Angeles sont d’autres destinations possibles.

L’acquisition de Harrison s’inscrirait dans les manœuvres du directeur général Ross Atkins pour améliorer son avant-champ, après avoir échangé le voltigeur J.B. Woodman aux Cardinals de St. Louis contre l’arrêt-court Aledmys Diaz.

Harrison, 30 ans, peut servir au deuxième but, au troisième cousin ainsi qu’au champ gauche ou droit.

En 2017, le vétéran a frappé pour une moyenne de ,272 et cogné 132 coups sûrs, dont 16 circuits (le plus haut total de sa carrière), produisant 47 points. Harrison avait maintenu une moyenne de ,315 et frappé 164 coups sûrs en 2014.

Le produit de l’Université de Cincinnati a été invité deux fois au match des étoiles du baseball majeur.

Pour ce qui est de Cobb, les Blue Jays inscrivent leur nom sur la même liste que les Orioles de Baltimore, les Cubs de Chicago, les Yankees de New York et les Rangers du Texas.

Le lanceur partant a enregistré un dossier de 12-10, une moyenne de points mérités de 3,66 et 128 retraits au bâton en 29 départs avec les Rays de Tampa Bay la saison dernière.

Si les Jays obtenaient le vétéran de 30 ans, ce dernier rejoindrait une rotation complete par Marcus Stroman, Aaron Sanchez, Marco Estrada et J.A. Happ.