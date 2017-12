Les Bills gagnent sous les flocons

LeSean McCoy a inscrit un touché sur une course de 21 verges en prolongation et les Bills ont battu les Colts d’Indianapolis par la marque 13-7 en pleine tempête de neige, dimanche, à Buffalo.

Après la victoire, les joueurs des Bills (7-6) ont célébré en lançant des balles de neige et en faisant des anges au sol.

Chris Milton wasn't letting that ball go anywhere. �� #INDvsBUF pic.twitter.com/VxfsKq9yi8 — Indianapolis Colts (@Colts) 10 décembre 2017

Au-delà du touché de la victoire, McCoy a accumulé 156 verges en 32 courses.

Nathan Peterman et Joe Webb se sont partagé le travail au poste de quart chez les vainqueurs. Peterman a complété cinq de ses 10 passes pour des gains de 57 verges et un touché. Webb a pour sa part récolté 35 verges en complétant deux de ses six passes et une interception.

Les chutes de neige ont considérablement compliqué le travail des quarts-arrière. Comme Peterman et Webb, Jacoby Brissett, des Colts (3-10), a affiché de maigres statistiques. Il s’est contenté de 69 verges de gains en complétant 11 de ses 22 relais. Il a tout de même rejoint Jack Doyle dans la zone des buts.