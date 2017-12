Le lutteur Rich Swann arrêté dans une affaire de violence conjugale

Accusé de voies de fait et de séquestration contre son épouse Vannarah Riggs, le lutteur Rich Swann a été arrêté samedi et incarcéré en Floride.

Le rapport de la police de Gainesville, municipalité du nord de la péninsule floridienne, indique que Swann, ancien champion des «cruiserweight» du World Wrestling Entertainment (WWE), aurait coincé la tête Riggs, connue sous le nom de Su Yung en tant que lutteuse, dans une clé de bras et l’aurait tirée vers son véhicule.

La femme aurait précédemment bondi hors de la voiture que conduisait Swann, selon un témoin. Ces gestes résulteraient d’une dispute au sein du couple au sujet de la performance de Riggs plus tôt dans la journée.

Due to numerous national media requests...mugshot and arrest report for Rich Swann can be found here: https://t.co/PvQj5B7A7n



(Redactions made in accordance with FSS 119 that protects home address/phone of domestic violence victim.) pic.twitter.com/EgjbzTbjNq