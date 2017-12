Le couple de l’année

Publié aujourd'hui à 21h36

Mis à jouraujourd'hui à 21h37

Jozy Altidore et Sloane Stephens sont sans contredit le couple «sportif» de 2017. Et pas besoin d’attendre les traditionnelles revues de l’année pour les consacrer.

Et cette consécration a largement été matérialisée au cours des 13 dernières semaines.

Le 9 décembre, Altidore marquait le but déterminant (et un beau, à part ça...) d’une finale qui allait conférer au Toronto FC, le titre de la Major League Soccer. Un titre qui coiffait une année phénoménale où les championnats de l’Association de l’Est et une récolte record de point obtenu en saison régulière formait une forme de triple couronne pour l’équipe en rouge.

Ça, c’était le dernier fleuron de notre couple célèbre.

Le premier fleuron, c’était le 9 septembre, trois mois plus tôt. Sloane Stephens complétait la plus improbable remontée au classement du tennis professionnel féminin en remportant les Internationaux des États-Unis, dernière levée du Grand Chelem.

Le 30 juillet, pourtant, Stephens se remettait d’une blessure qui l’avait lourdement fait chuter au classement. Elle en occupait – tenez-vous bien – le 957e rang. Six semaines plus tard, elle avait grimpé 940 échelons pour se retrouver au 17e rang.

Elle s’était fait la main en accédant aux demi-finales de deux importants tournois féminins, successivement à Toronto et Washington, avant de faire toute la distance et de battre Madison Keys, à Flushing Meadows, en grande finale du US Open.

Même si la suite n’a pas été resplendissante (pas facile de redescendre d’un tel nuage), Sloane Stephens a fait partie de l’équipe américaine couronnée Championne 2017 de la Fed Cup, la compétition entre nations calquée sur la Coupe Davis masculine.

Ce n’est certes pas une relation facile puisque si Altidore traverse l’Amérique en raison du calendrier de la MLS, sa dulcinée, elle, est trimballée d’un bout à l’autre de la planète lors des différents tournois de tennis.

Ce même calendrier de la MLS a empêché Jozy d’assister au triomphe de sa belle, dans le stade Arthur Ashe, le 9 septembre. Mais deux jours avant, il avait attrapé un vol, après un entraînement, et a vu sa copine battre Venus Williams en demi-finale. Un câlin de félicitations et un baiser volé plus tard, et il reprenait un jet privé pour aller rejoindre le Toronto FC.

Au moins, il faut croire que Sloane Stephens et Jozy Altidore passeront de belles soirées pendant le temps des Fêtes, à repasser à travers cette folle année 2017. Et, devant un quelconque foyer, ils regardront le reflet des flammes danser sur le métal de leurs trophées.

Des trophées bien mérités.

D’autres couples célèbres

Il n’est pas rare de voir des vedettes de sports se rencontrer et avoir une liaison amoureuse. Car ils finissent par se croiser dans de prestigieux événements organisé par des commanditaires ou dans d’autres endroits où seuls les riches et célèbres ont accès.

Voici mon TOP 15 des couples célèbres, formés de deux grands noms du sport. Le classement (quoique bien personnel et arbitraire) est basé sur la feuille de route – conjointe – des deux membres du couple et de leur impact médiatique.

Vous noterez également que certaines de ces dames figurent à plus d’une reprise dans le classement.

1- Lindsey Vonn (Ski alpin) et Tiger Woods (PGA)

2- Steffi Graf et Andre Agassi (Tennis)

3-A Caroline Wozniacki (WTA) et Rory McIlroy (PGA)

3-B Caroline Wozniacki (WTA) et David Lee (NBA)

4-A Chris Evert et Jimmy Connors (Tennis)

4-B Chris Evert (WTA) et Greg Norman (PGA)

5- Martina Hingis (WTA) et Sergio Garcia (PGA)

6-A Ana Ivanovic (WTA) et Adam Scott (PGA)

6-B Ana Ivanovic (WTA) et Bastian Schweinsteiger (MLS)

7-A Anna Kournikova (WTA) et Sergei Federov (LNH)

7-B Anna Kournikova (WTA) et Pavel Bure (LNH)

8-A Maria Sharapova et Grigor Dimitrov (Tennis)

8-B Maria Sharapova (WTA) et Sasha Vujacic (NBA)

9- Mia Hamm (Soccer féminin) et Nomar Garciaparra (MLB)

10- Nadia Comaneci et Brad Connor (Gymnastique)

11- Leila Ali (Boxe) et Curtis Conway (NFL)

12- Danica Patrick et Ricky Stenhouse Jr. (NASCAR)

13- Nancy Lopez (LPGA) et Ray Knight (MLB)

14- Kristi Yamaguchi (Patinage artistique) et Brett Hedican (LNH)

15- Sanya Richards (Athlétisme) et Aaron Ross (NFL)