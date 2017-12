Le comité de discipline de la LNH rencontrera (encore) Matthew Tkachuk

Le comité de discipline de la Ligue nationale de hockey (LNH) aurait l’intention de rencontrer Matthew Tkachuk – non pas pour lui décerner une quatrième suspension en 104 matchs de carrière, mais bien pour discuter avec lui de son comportement sur la glace.



C’est ce qu’a rapporté le réseau Sportsnet, samedi.



L’attaquant des Flames de Calgary aurait rendez-vous avec l’ancien joueur Ray Whitney, qui a récemment rejoint le département. L’objectif de l’entretien serait d’expliquer au jeune Américain de 19 ans où se situe la limite entre le jeu intense et l’indiscipline.



Tkachuk a reçu une suspension d’un match la semaine dernière pour avoir dardé l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Matt Martin à partir du banc des Flames. Plus tôt cette saison, il avait reçu une sanction d’une rencontre pour son implication dans la fameuse mêlée contre les Red Wings de Detroit.

L’autre écart de conduite de l’ancienne vedette des Knights de London dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) : une suspension de deux parties la saison dernière pour un coup de coude à l’endroit de Drew Doughty, vedette des Kings de Los Angeles.



À sa deuxième année dans la LNH, le choix de premier tour des Flames au repêchage de 2016 totalise six buts et 19 points en 28 matchs.