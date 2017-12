La semence du doute germe chez les Remparts

Les dernières semaines n’ont guère été fructueuses pour les Remparts de Québec. Abonnés au sommet de la division Est depuis le début de la campagne, la formation québécoise a remporté seulement trois de ses 10 dernières parties.

Durant cette récente séquence de 3-4-1-2, les Diables rouges ont certes engrangé neuf points de classement, mais ils s’avèrent la seule équipe à pavaner une fiche déficitaire parmi celles classées des rangs un à dix au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

«Tous les clubs vivent des hauts et des bas au cours d’une longue saison. Depuis le début de la campagne, les clés de nos succès ont toujours été l’acharnement et l’engagement. Quand on lève le pied, on s’expose rapidement», a rétorqué l’entraineur en chef et directeur général Philippe Boucher, dimanche matin, pendant qu’il observait ses grands enfants jouer au hockey balle face à de jeunes hockeyeurs dans le stationnement du magasin Sportium de la rue Bouvier.

Source de distraction

Une occasion rêvée pour oublier, l’espace de quelques heures, la déconfiture de la veille à Sherbrooke, où la discipline, la concentration et les concepts défensifs des Remparts semblaient déjà partis en vacances de Noël!

«Certains de nos joueurs sont-ils dérangés par les rumeurs de transactions? Ce serait compréhensible, car personne ne veut quitter Québec et l’organisation des Remparts», estime Philippe Boucher.

Objectif: les séries

C’est d’ailleurs un secret de Polichinelle: Boucher campe dans le clan des acheteurs cette année.

Rappelons que la troupe de Québec n’a pas remporté une série éliminatoire, voire un seul match lors des deux derniers printemps.

Dans le hockey junior, l’étalon de mesure du succès se déploie à compter de la mi-mars. Boucher le sait et il se constate que la fenêtre d’opportunité, pourrait se refermer rapidement. Quelques clubs s’annoncent déjà comme des puissances en devenir à travers la ligue.

À propos, une entente de principe aurait déjà été conclue, mais il s’agirait d’un troc mineur pour solutionner un irritant identifié il y a quelques semaines déjà.

Puisque Boucher ne coule jamais l’identité des joueurs impliqués avant le début officiel de la période de transactions, on s’en reparlera le 18 décembre!

Problèmes d'horaire

Cette année, l’annonce des échanges s’avérera une situation délicate à gérer. Les Remparts joueront leur dernier match avant la pause de Noël vendredi à Rouyn-Noranda. Au retour de l’Abitibi, l’autocar de l’équipe effectuera un arrêt à l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau afin d’accélérer le retour au bercail des résidents hors-Québec. Des adieux s’y produiront sans doute.

Sauf que, plusieurs clubs de la LHJMQ seront actifs le samedi et la confirmation d’une ou quelques transactions devra être retardée.

Jusqu’au lundi lors de l’ouverture officielle des transactions à travers la ligue! À ce moment, les jeunes seront de retour en famille pour les retrouvailles annuelles et plusieurs hommes de hockey verront déjà des palmiers au lieu des épinettes noires enneigées lorsqu’ils regarderont par la fenêtre.