Kyle Turris et les Predators, un heureux mariage

Si l’arrivée de Matt Duchene n’a pas l’effet escompté chez les Sénateurs d’Ottawa, les Predators de Nashville sont sur une lancée depuis l’acquisition de Kyle Turris.

Bien qu’elle ait cédé le défenseur québécois Samuel Girard, l’attaquant Vladislav Kamenev et un choix de deuxième tour dans une transaction à trois équipes au mois de novembre, la formation du Tennessee semble avoir eu la main heureuse, du moins à court terme.

Les «Preds» montrent en effet un dossier de 10-2-2 depuis l’arrivée de Turris. Ce dernier a pour sa part récolté 13 points, dont trois filets, en 14 matchs dans son nouvel uniforme.

Une cohésion d’entrée de jeu

L’arrivée de Turris a également été à l’origine d’un nouveau trio, complété par Kevin Fiala et Craig Smith, qui connaît du succès. Les deux acolytes de Turris ont vu leur production offensive augmenter considérablement depuis leur réunion.

«J’en savais un peu à leur sujet [avant d’être échangé], a reconnu Turris, dans des propos rapportés par le site de la Ligue nationale. Je savais qu’ils étaient de bons joueurs. [Smith] est dans la Ligue depuis un moment et [Fiala] est un choix de premier tour. Mais jouer avec eux m’a permis de réaliser à quel point ils sont bons, rapides et talentueux.»

«Chaque fois que nous allons sur la glace, nous tentons d’augmenter notre cohésion et la chimie. Plus nous jouons ensemble et plus nous arrivons à nous comprendre.»

Smith a reconnu qu’une part de succès était due au style de jeu similaire que pratiquent les trois coéquipiers.

«Dès le premier match, je crois que nous avons eu de bonnes chances, a affirmé Smith. Lorsque ton trio marque à son premier match ensemble, ça amène de l’énergie et de l’excitation. Mais ça fonctionne également parce que nous avons un style similaire. Nous aimons jouer avec de la vitesse et chercher à compléter de petits jeux.»

«[Turris] a aussi été très bon lors des mises au jeu. Quand tu entames des séquences avec la rondelle, les choses vont aller en ta faveur.»

Les Predators revendiquent un dossier de 18-7-4 depuis le début de la campagne, installés au deuxième rang de la section Centrale en vertu d’une récolte de 40 points. Ils se rendront à Vancouver pour affronter les Canucks, mercredi.