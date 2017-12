Kei Kamara s’en vient au Canada

Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre aurait échangé Kei Kamara aux Whitecaps de Vancouver contre des choix au repêchage du Major League Soccer (MLS), selon ce qu’a rapporté le réseau ESPN, dimanche.

Lorsque cette transaction sera confirmée, les Whitecaps mettront la main sur une menace offensive en Kamara, et ce, malgré ses 33 ans. L’attaquant de Sierra Leone a marqué 12 buts en 2017.

Multiple sources have confirmed that the Vancouver Whitecaps have acquired forward Kei Kamara from the New England Revolution for draft picks. Story to come. #VWFC #NERevs