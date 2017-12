«J'y crois vraiment!»

Le gardien de but des Huskies de Rouyn-Noranda Samuel Harvey participera, mardi, au camp d’entraînement final de l’équipe canadienne avec pour seul objectif de se tailler un poste en prévision du Championnat mondial junior, qui se mettra en branle le 26 décembre prochain.

Parmi les gardiens invités, seul Carter Hart a connu l’expérience du tournoi de la période des Fêtes, lui qui défendait la cage canadienne contre les Américains en finale l’an dernier.

Pour l’ancien des Élites de Jonquière, l’espoir est au rendez-vous. «On va avoir une chaude lutte à la position de gardien de but. J’y crois, c’est certain! Si on est quatre gardiens invités, c’est qu’ils veulent tous nous voir à l’action», a-t-il lancé.

Écarté des discussions en début de saison, Harvey a vraisemblablement forcé la main des dirigeants de l’équipe canadienne avec ses bonnes performances lors de la Série Canada-Russie. «Au début de l’année, on ne s'y attendait pas. Ça représente beaucoup. Je veux me prouver avec les meilleurs de mon âge! Si je fais l’équipe, mon but sera de ramener l’or.»

