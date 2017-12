Josh Gordon capte une première passe de touché depuis 2014

Véritable rédemption pour Josh Gordon.

Le receveur honni des Browns de Cleveland a capté une première passe de touché depuis le Pro Bowl 2014 dans un match contre les Packers de Green Bay, dimanche.

DeShone Kizer a rejoint Gordon sur 18 verges, ce qui a permis aux Browns d’ouvrir la marque au premier quart.

Voilà qui soulagera assurément le receveur de 26 ans, sanctionné à plusieurs reprises dans les dernières années à cause d’infractions à la politique antidopage de la National Football League (NFL), mais aussi les partisans des Browns (0-12), tristes protagonistes d’une énième saison de misère. Gordon n'avait plus joué depuis la campagne 2014. Son dernier touché en saison régulière remonte à 2013.

A first TD since 2014 for Josh Gordon ��#GBvsCLE #Browns @Browns pic.twitter.com/YbcIjXmHfC