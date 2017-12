Jakub Jerabek veut s’ancrer à Montréal

Jakub Jerabek rêve d’un seul uniforme, celui du Canadien de Montréal. Rappelé du Rocket de Laval le 22 novembre, le Tchèque de 26 ans a endossé l’uniforme bleu, blanc et rouge dans sept des neuf derniers matchs des siens.

Jerabek se bat encore pour un poste de régulier à la ligne bleue du CH. Il se retrouve au cœur d’une lutte avec Victor Mete et Joe Morrow pour le poste de sixième défenseur.

À la veille du match de samedi contre les Oilers d’Edmonton, Jerabek a fait la lumière sur une clause importante dans son contrat lors d’une entrevue accordée au Journal de Montréal. S’il n’avait pas joué une seule rencontre avec le CH avant le 15 décembre, il aurait pu exiger de retourner en Europe.

«Je n’ai jamais pensé à cette option, a tranché Jerabek. Je veux rester au sein de l’organisation du Canadien pour toute l’année. Quand j’ai décidé de vivre l’aventure en Amérique du Nord, je savais qu’il y aurait des embûches. Mais c’est mon rêve de jouer dans la LNH. Je resterai patient et j’écouterai les recommandations du Canadien.»

«Je ne menacerai jamais le Canadien d’un retour dans la KHL, a-t-il continué. Ce n’est pas mon plan. Absolument pas. C’est maintenant un peu différent. Dans les premières semaines de l’année, j’étais un peu frustré de me retrouver à Laval. J’ai parlé à ma famille et à ma copine, ils m’ont rappelé que je devais rester patient et ils n’ont jamais arrêté de m’encourager.»

Un mal pour un bien

Avec le recul, Jerabek comprend maintenant mieux pourquoi Marc Bergevin a choisi de le retrancher à la fin du camp d’entraînement du CH.

«Aujourd’hui, je peux dire que c’était une bonne chose, a-t-il reconnu. Je devais m’adapter au style de jeu d’ici. C’est différent de la KHL ou de la ligue élite de la République tchèque. C’est une nouvelle vie aussi pour moi en Amérique du Nord. Je sais que le Canadien avait un plan en tête. Il a bien fait.»

Jerabek a joué 17 matchs avec le Rocket, obtenant 11 points (1 but, 10 passes) en plus de montrer un différentiel de +10. Il a fini par recevoir un SOS de la part de Bergevin en raison d’une blessure à Shea Weber.

Les Oilers d’Edmonton ont également facilité la vie de Jerabek en réclamant au ballottage Brandon Davidson, le 3 décembre.

Auteur d’une saison de 34 points (5 buts, 29 passes) en 59 matchs l’an dernier avec la formation de Podolsk, dans la KHL, Jerabek croit avoir le talent pour s’établir dans la LNH.

«Oui, j’ai le sentiment que je mérite de jouer dans cette ligue, a-t-il dit timidement. Je me sens à ma place. Mais c’est une question à laquelle il est difficile de répondre. Je peux simplement dire que je travaille le plus fort possible pour rester avec l’équipe. Je dois prouver à l’organisation que j’appartiens à la LNH.»

La solidarité des Tchèques

Dans le vestiaire du Tricolore, Jerabek compte sur un allié important en Tomas Plekanec.

«Tomas a une grande influence sur moi. Chaque fois que tu changes d’équipe et que tu vis un nouveau départ, tu cherches à t’accrocher à certaines personnes. J’aime beaucoup Pleky. Il a beaucoup d’expérience, il peut me guider. Je profite vraiment de ses conseils. Je le connaissais déjà pour avoir joué avec lui au Championnat du monde avec la République tchèque.»