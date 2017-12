Jaden Schwartz sur la liste des blessés des Blues

Les Blues de St. Louis ont placé le nom de Jaden Schwartz sur la liste des blessés, a-t-il été annoncé dimanche.



L’attaquant est blessé à la cheville droite et son état de santé sera évalué à nouveau dans six semaines; c’est dire que les Blues perdent leur deuxième plus grande menace offensive cette saison pour au moins un mois et demi.

Schwartz a inscrit 14 buts et 35 points en 30 rencontres depuis le début de la campagne, des totaux seulement surpassés par Brayden Schenn.



Le Canadien de 25 ans avait raté 49 matchs en 2015-2016 à cause d’une fracture à la cheville gauche.

Les Blues ont rappelé l'attaquant Ivan Barbashev de la Ligue américaine pour pallier à l'absence de Schwartz.