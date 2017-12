Constance recherchée chez le Canadien

Depuis le début de la saison, le Canadien de Montréal ressemble au mythique manège le Monstre à la Ronde. Les montagnes russes définissent cette équipe.

Il y a des hauts et des bas. Mais pas mal plus de bas. Du 7 au 20 octobre, le CH a perdu sept matchs d’affilée (0-6-1). Les 4, 5 et 7 novembre, le Tricolore a collé trois gains. Du 14 au 22 novembre, c’était cinq revers consécutifs (0-3-2).

Du 25 novembre au 2 décembre, l’espoir renaissait avec cinq triomphes de suite. Les fidèles recommençaient à rêver d’une participation aux séries. Carey Price était de retour en santé et il devait transporter l’équipe sur ses épaules.

Mais le manège a repiqué du nez cette semaine avec trois revers d’affilée, trois défaites contre des équipes de l’Association de l’Ouest. Les Blues de St. Louis, les Flames de Calgary et les Oilers d’Edmonton ont tour à tour battu le CH sur sa propre patinoire.

Aucune réponse

Dans le vestiaire de l’équipe après une gênante défaite de 6-2 contre les Oilers, Shea Weber n’avait pas de bons mots pour décrire le rendement inconstant de son équipe depuis le premier jour du calendrier.

«J’aimerais savoir pourquoi nous avons de bonnes et de mauvaises séquences, a répliqué Weber. Si nous avions une réponse, nous pourrions trouver une solution, mais je ne peux pas l’expliquer.»

«Nous avions aimé nos matchs contre Calgary et St. Louis, mais vraiment pas contre Edmonton, a renchéri le centre Jonathan Drouin. Quand tu gagnes cinq matchs et qu’ensuite tu en perds trois d’affilée, tu annules pratiquement ta belle séquence.

Claude Julien a offert une réponse pratiquement identique à celle de Weber.

«Si je le savais, j’aurais déjà fait quelque chose, a mentionné l’entraîneur-chef. C’est frustrant. Nous avions connu une belle séquence. Mais cette semaine, ce n’était pas bon.»

Price était encore moins bavard que Weber et Julien sur ce sujet.

«Je ne sais pas», a répliqué le numéro 31 lorsqu’on lui a demandé d’expliquer les performances en montagnes russes de son équipe.

Petite semaine

Contrairement aux dernières semaines, le Tricolore profitera d’un calendrier plus allégé au cours des prochains jours.

La bande à Max Pacioretty jouera son prochain match uniquement jeudi contre les Devils du New Jersey, au Centre Bell. Après la visite des surprenants Devils, le CH se préparera pour la rencontre extérieure contre les Sénateurs, samedi, à Ottawa.