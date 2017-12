Changement de gouverne à Dortmund

Jaune et Noir, il n'y avait plus d'espoir... Après dix semaines d'une dégringolade sportive inexplicable, les dirigeants de Dortmund ont limogé dimanche leur entraîneur Peter Bosz, pour le remplacer par le coach évincé de Cologne dimanche dernier, Peter Stöger.

Le coup de grâce a été donné samedi par la défaite à domicile, devant les 82.000 partisans du Signal Iduna Park, contre le modeste Werder de Brême, qui était 17e, avant-dernier du championnat, et n'avait plus gagné un match à l'extérieur depuis huit mois.

Stöger, âgé de 51 ans et de nationalité autrichienne, a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison. Des médias allemands ont évoqué l'hypothèse d'un recrutement l'an prochain du jeune et brillant coach de Hoffenheim Julian Nagelsmann, âgé de 30 ans.

Le Borussia n'a pas craint en tout cas d'engager un technicien lui-même limogé dimanche dernier pour mauvais résultats.

Certes, en quatre ans à Cologne, Stöger avait fait remonter le club en première division, puis l'a fait progresser chaque année, jusqu'à une cinquième place la saison dernière, synonyme de qualification pour l'Europa League.

Mais un début de saison catastrophique avec trois points seulement (trois matches nuls) pris en 14 journées a eu raison de lui.

Le Bayern avant la trêve

«À Cologne, il a développé le club tout au long d'un travail de plusieurs années", a expliqué le directeur sportif du Dortmund Michael Zorc, pour justifier le choix. "Il a donné une grande stabilité à son équipe, et c'est cette stabilité qui nous manque le plus.»

À court terme, le nouveau coach n'aura guère le temps de travailler en profondeur. Il reste trois rencontres en dix jours avant la trêve: un déplacement mardi soir à Mayence et la réception de Hoffenheim samedi en championnat, puis un déplacement de haut vol à Munich pour affronter le Bayern le 20 décembre en 8e de finale de Coupe d'Allemagne.

L'Autrichien a devant lui un travail herculéen, probablement autant psychologique, sinon plus, que footballistique.

Dortmund, après un début de saison brillant, était leader de la Bundesliga avec cinq points d'avance sur le Bayern le 30 septembre, au soir de la 7e journée. Depuis, l'équipe a joué 12 matches en Bundesliga et Ligue des champions, pour un bilan de sept défaites et cinq nuls. Elle a plongé de la première à la 7e place du classement en Allemagne, et a été éliminée de la C1.

Six mois seulement

«C'est inexplicable», disait encore samedi soir Peter Bosz, après un match où ses joueurs sont restés amorphes, tant dans le jeu que dans les duels.

Pour les dirigeants, c'était trop, et plus rien ne pouvait justifier un maintien à son poste du Néerlandais, arrivé il y a six mois seulement pour remplacer Thomas Tuchel.

«Nous avons eu samedi soir une conversation avec Peter Bosz et décidé de le libérer de ses fonctions», a déclaré dimanche matin le patron du club Hans-Joachim Watzke devant la presse.

«C'était plein d'émotion, Peter Bosz a accueilli notre décision avec beaucoup de classe.»

Bosz avait été recruté après une saison passée à l'Ajax d'Amsterdam, qu'il avait conduit à la deuxième place du Championnat des Pays-Bas et en finale de l'Europa League.

Avant cette expérience, cet ancien joueur huit fois international néerlandais n'avait jamais entraîné de grands clubs.

Stöger n'a pas non plus entraîné au plus haut niveau européen. Avant Cologne, il n'avait officié qu'en Autriche, notamment à l'Austria Vienne, avec lequel il avait conquis le titre de champion 2013.

À Dortmund, il sera également chargé de mener la campagne d'Europa League, où le club a été reversé après son élimination en Ligue des champions.