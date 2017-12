Bryce Harper, le prochain «ténor» des Yankees?

La transaction envoyant Giancarlo Stanton aux Yankees de New York n’a pas encore été officialisée que déjà les rumeurs envoient Bryce Harper avec cette même équipe dans un avenir rapproché.

Le réputé Scott Boras, qui est l’agent de Harper, a lui-même alimenté les discussions en adressant un courriel au journaliste Ken Rosenthal, qui en a fait mention sur le site web «The Athletic».

«Déjà, chacun de leur côté, les trois étaient des étoiles. Maintenant, il faudra parler d’une galaxie à la popularité internationale», aurait ainsi indiqué Boras, parlant également des «trois ténors».

S’il n’a pas mentionné de nom, il est évident que Boras faisait allusion à son client Bryce Harper. Avec Aaron Judge et Stanton, les Yankees auraient effectivement une formation de rêve.

Naturellement, les commentaires de Boras ont soulevé l’ire de plusieurs observateurs. Ce fut notamment le cas de David Samson qui, même s’il n’est plus à l’emploi des Marlins de Miami, s’est dit choqué par les propos et l'attitude de l’agent via son compte Twitter.

Officiellement, Harper demeure présentement avec les Nationals de Washington, mais il pourrait profiter de son autonomie, au terme de la prochaine saison, pour s’entendre avec les Yankees.