Brayden Schenn, le coup de génie des Blues

Brayden Schenn se retrouve contre toute attente parmi les cinq meilleurs pointeurs de la LNH à ce stade de la saison et bien malin celui qui aurait prédit un tel scénario.

Reconnu comme un espoir très prometteur lorsque les Kings de Los Angeles l’ont sélectionné au 5e rang du repêchage de 2009, Schenn est devenu un attaquant menaçant au fil des ans, mais il est passé à un tout autre niveau cette saison.

Échangé aux Blues par les Flyers au courant de l’été, Schenn fait un tabac avec sa nouvelle équipe, comme en témoigne sa fiche de 16 buts et 37 points en seulement 31 rencontres. Des performances qui, pour l'instant, n’ont rien à envier à celles de Connor McDavid (35 points), Sidney Crosby (32) et John Tavares (31), entre autres...

Le natif de Saskatoon maintient présentement un rythme de 98 points en 82 matchs, ce qui éclipserait son record personnel de 59 points enregistré en 2015-2016.

Au-delà des statistiques offensives, Schenn trône au tout premier rang du circuit au chapitre du différentiel, grâce à un dossier de +25. Ses six buts gagnants le placent aussi au premier échelon, ex aequo avec Sean Monahan, Brandon Saad et Artem Anisimov.

S’agit-il d’une éclosion tardive à l’âge de 26 ans ou d’une heureuse séquence qui fausse les données? Allez savoir, mais tout indique que le directeur général Doug Armstrong a réalisé un coup de génie en refilant Jori Lehtera et un choix de premier tour en 2017 aux Flyers pour mettre le grappin sur le robuste attaquant.

Parions que son homologue Ron Hextall s’en mord les doigts sachant que Lehtera a été limité à deux maigres passes en 17 matchs...