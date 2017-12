Antoine Samuel se dresse devant l’Armada

Le gardien de but Antoine Samuel s’est dressé devant l’Armada de Blainville-Boisbriand et a inspiré le Drakkar de Baie-Comeau vers une victoire spectaculaire de 4-2, dimanche après-midi, devant 1540 amateurs réunis au centre Henry-Leonard.

Bombardé de 47 rondelles, le grand numéro 35 a de nouveau été époustouflant devant sa cage pour permettre à son club d’inscrire un deuxième gain d’affilée à domicile et renverser, du même coup, les meneurs au classement général.

Victorieux par jeu blanc la veille, les Nord-Côtiers ont connu un départ plus lent face à l’équipe de tête, mais leur portier de 20 ans a multiplié les arrêts clés pour limiter les dommages à un seul but après 20 minutes de jeu.

Les locaux ont retrouvé leur calme et leur vitesse au deuxième tiers, qui leur a permis de revenir en force avec les 19e et 20e filets de la campagne de l’excellent Jordan Martel.

Gabriel Fortier a ensuite profité d’une belle passe de son coéquipier Shawn Element pour doubler l’avance des siens avec le but, qui a chassé du match le gardien partant de l’Armada Émile Samson.

Nathan Légaré a soulevé la foule à son tour, trois minutes plus tard, en portant la marque à 4-1. Meilleur marqueur du circuit, Alex Barré-Boulet a enfilé son deuxième but pour faire 4-2, mais la première étoile du match a décidé que c’était assez.

«C’est grosse victoire et c’était important de bien se centrer en tant qu’équipe. Nous avons connu une séquence difficile et il fallait rebondir à la maison. Personnellement, je n’ai pas de problème avec des barrages de 50 lancers tant que mes coéquipiers marquent des buts», a résumé le héros incontesté de la rencontre.

Antoine Samuel n’a toutefois pas été le seul à s’illustrer. «Même si le début de match a été plus difficile, les gars ont su s’ajuster. Ils se sont impliqués et ont beaucoup mieux joué en équipe. Je crois que le message des derniers jours a été bien saisi et c’est un pas dans la bonne direction», a encensé le pilote Martin Bernard.

En bref

Le Drakkar a profité du récent week-end pour vaincre la pire (Cataractes de Shawinigan) et la meilleure (Blainville-Boisbriand) formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

En congé pour la semaine, le Drakkar jouera son prochain match vendredi, quand il accueillera l’Océanic de Rimouski.

L’Armada a subi un deuxième revers en autant de jours sur les patinoires adverses. La formation des Laurentides complétera un périple de trois matchs à l’étranger en rendant visite aux Voltigeurs de Drummondville, vendredi.